Перед концертом Элтона Джона на Майдане пройдет акция волонтеров

Фонд Елены ФРАНЧУК «АнтиСПИД» организует бесплатную раздачу зрителям информационных материалов о ВИЧ-СПИД и презервативов перед концертом Элтона ДЖОНА на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде Елены ФРАНЧУК «АнтиСПИД».

В мероприятии примут участие около 200 волонтеров Фонда, большинство из которых - студенты киевских вузов. Волонтеры будут одеты в красные футболки и бейсболки с логотипом Фонда «АнтиСПИД» и экипированы красными сумками с символикой Фонда.

Среди волонтеров, участвующих в акции, будут известные украинские музыканты и телеведущие, в частности, ведущие телеканала М1 Каролина АШИОН, Андрей КИШЕ, Мирослав КУВАЛДИН, Виктория БАТУИ, украинские группы «XS», «Алиби» и «Авиатор», музыканты Настя КАМЕНСКИХ и Потап, а также продюсер Андрея ДАНИЛКО Юрий НИКИТИН.

По мнению Е.ФРАНЧУК, этот концерт Э.ДЖОНА поможет актуализировать проблему СПИДа в украинском обществе. «Сегодня уже недостаточно информировать о болезни, путях ее распространения и способах защиты. Наша задача сегодня – изменить модель поведения людей, научить их жить в условиях неконтролируемой эпидемии СПИДа… СПИД перестал быть далекой проблемой. Люди продолжают думать, что это проблема только групп риска – инъекционных наркоманов и работников секс-бизнеса. Но это уже не их проблема, а наша общая. Мы больше не можем говорить «они подвергаются риску». Это не они, а мы – мы сами, наши близкие, наши друзья, наши дети сегодня могут стать жертвой ВИЧ-инфекции. Мы все – на краю», - сказала Е.ФРАНЧУК.

В конце мая Фонд «АнтиСПИД» приступил к реализации новой программы «На краю», в рамках которой будет также реализован совместный проект Фонда Е.ФРАНЧУК «АнтиСПИД» и СПИД-фонда Э.ДЖОНА. Фонд «АнтиСПИД» выделит на этот проект грант в размере 2,5 млн. долларов. Проект рассчитан на 5 лет и направлен на оказание помощи детям, пострадавшим в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа.