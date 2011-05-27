В Украине ввели европейскую экологическую маркировку

Министерство экологии и природных ресурсов вводит европейскую экологическую маркировку товаров и услуг, представленных на рынке Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии, Кабинет министров утвердил соответствующее постановление от 18 мая 2011 г. № 529 «Об утверждении Технического регламента по экологической маркировке».

Технический регламент устанавливает требования относительно присвоения и применения экологической маркировки в Украине, определяет органы по экологической маркировке, регламентирует процедуру разработки, пересмотра и введения экологических критериев. Документ разработан в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета ЕС от 25 ноября 2010 года 66/2010/ЄС о знаке экологической маркировки Европейского Союза.

Технический регламент по экологической маркировке позволит развивать в Украине производство товаров и услуг с минимальным влиянием на окружающую природную среду и здоровье человека согласно требованиям Европейского Союза. Реализация постановления обеспечит правдивую, прозрачную и доступную систему информирования потребителя об экологических характеристиках товаров и услуг, представленных на рынке Украины.

Действие Технического регламента не распространяется на лекарственные средства, ветеринарные препараты и медицинские изделия.