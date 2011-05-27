Коррупционную вакцину закупил Мытник

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что закупкой вакцины, в чем обвиняют бывшее правительство Юлии ТИМОШЕНКО, занимался тогдашний заместитель министра здравоохранения Зиновий МЫТНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время встречи с представителями региональных средств массовой информации.

«Во-первых, ни Юлия ТИМОШЕНКО, ни кто-либо из членов правительства ничего не закупают. Есть Министерство здравоохранения, и в Министерстве здравоохранения есть соответствующие структуры. И что интересно. Интересно то, что в нашем правительстве за вопросы закупки и организации отвечал заместитель министра господин МЫТНИК. И именно господин МЫТНИК был назначен министром здравоохранения в правительстве АЗАРОВА (был министром здравоохранения с марта по ноябрь 2010 года – УНИАН)», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что для объективной оценки и расследования этой ситуации необходимо выяснить названия конкретных предприятий, которые осуществляли закупку вакцины, их владельцев, а также имена тех, кто подписывал контракты. «А когда реально дойдут, они непосредственно выйдут на господина МЫТНИКА, которого они спрятали в последнее время. И после этого выйдут на тех же представителей политической власти, которые есть сегодня», - отметил а.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров заявил, что 20 мая «суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будут возвращены более 19 млн. долларов, незаконно израсходованных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепь посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика».

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником закупки вакцины, которую за средства украинских налогоплательщиков осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцины была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный вред», - сказано в заявлении.

В ответ в партии «Батькивщина» заявили, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО не имело отношения к закупке медпрепаратов по завышенным ценам.

Как отмечается в этом заявлении, «закупку лекарственных средств и вакцин, о которых говорится в решении американского суда по иску "Укрвакцины", осуществляло не правительство Ю.ТИМОШЕНКО как коллегиальный орган, а Министерство здравоохранения по собственной инициативе».

В «Батькивщине» напомнили, что за закупки вакцин в Минздраве непосредственно отвечал заместитель министра Зиновий МЫТНИК как руководитель тендерного комитета министерства. «Это тот же МЫТНИК, который по личной инициативе Николая АЗАРОВА был назначен министром здравоохранения уже при власти ЯНУКОВИЧА», - сказано в заявлении.

«Не исключено, что и владельцы фирм-посредников, которые наживались на закупке лекарств по схемам МЫТНИКА, являются людьми из окружения АЗАРОВА», - допустили в пресс-службе «Батькивщины».

В свою очередь премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что решение американского суда о возвращении в государственный бюджет Украины более 19 млн. долларов, незаконно израсходованных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медицинских препаратов по завышенным ценам, является “серьезным уроком всем чиновникам, и в первую очередь нынешним, которые осуществляют государственные закупки”.