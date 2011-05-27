За непредоставление рабочих мест инвалидам - 5 млн

С ОАО «Днепроэнерго» (ныне ПАО "Днепрэнерго"г. Запорожье) за непредоставление в необходимом количестве рабочих мест инвалидам взыскано свыше 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, данная сумма была взыскана по результатам проверки органами прокуратуры Запорожской области соблюдения требований законодательства подразделением принудительного исполнения решений отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Запорожской области.

«В ходе проверки исполнения данным подразделением судебных решений о взыскании средств в бюджет и государственные целевые фонды было установлено, что госисполнителем 21 апреля 2009 г. было вынесено постановление о приостановлении исполнительного производства по взысканию с ОАО «Днепрэнерго» в пользу Запорожского областного отделения Фонда социальной защиты инвалидов административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 5 396 864 грн.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В связи с установлением данного факта постановление госисполнителя было обжаловано в судебном порядке, как не отвечающее требованиям Закона Украины «Об исполнительном производстве» и "О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса».

«На сегодняшний день постановлением Запорожского окружного административного суда иск прокуратуры удовлетворен, исполнительное производство возобновлено, сумма долга в размере 5 396 864 грн. в пользу Запорожского областного отделения Фонда социальной защиты инвалидов должником оплачена в полном объеме», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.