В субботу дожди ожидаются только в западных областях

28 мая, по прогнозам синоптиков, в Украине – преимущественно без осадков, лишь днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Карпатах местами сильный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на Левобережье страны будет преобладать северо-западный, в южной части - восточный, на остальной территории - южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей и на Закарпатье до 16°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью 8-13°, днем 23-28°. В столице температура ночью 10-12°, днем 25-27°.

27 мая температура воды в Черном и Азовском морях 16-20°; в Днепре в районе Киева 19°.