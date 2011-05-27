До 1 июня детские оздоровительные заведения должны быть в порядке

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил до 1 июня подготовить все заведения отдыха и оздоровления детей к работе в летний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал всем руководителям центральных органов власти и регионов во время селекторного совещания.

Он напомнил, что 20 мая было проведено расширенное заседание Кабинета министров Украины, на котором рассматривался вопрос готовности соответствующих объектов инфраструктуры. Постановлением правительства, отметил А.КЛЮЕВ, на эти цели из бюджета направляется 12 млн. 761 тыс. грн..

Как сообщал УНИАН, в начале совещания А.КЛЮЕВ отметил, что в некоторых областях подготовка заведений по оздоровлению и отдыху детей к началу работы проводится неудовлетворительно. Он подчеркнул, что самые худшие показатели готовности к оздоровительному сезону, как и в прошлом году, - во Львовской, Херсонской, Кировоградской областях и в Киеве.

«Здесь планируется охватить оздоровлением 30-33% детей», - отметил первый вице-премьер.

Также он сообщил, что в 14 регионах Украины этот показатель составляет 40-60%, а в 8-ми - более 60%.