Правительство утвердило Национальный план развития системы здравоохранения

Кабинет министров Украины постановлением №815 от 13 июня утвердил Национальный план развития системы здравоохранения на период до 2010 года.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило центральным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение Национального плана, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям, Академии медицинских наук информировать Министерство здравоохранения о результатах работы ежеквартально до 15 числа следующего месяца.

Планируется, что Министерство здравоохранения будет проводить мониторинг состояния выполнения Национального плана и подавать соответствующую информацию Кабинету министров Украины до 25 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом.

В частности, для укрепления финансовой базы и обеспечения постоянного финансирования сферы здравоохранения предусматривается на протяжении 2007 года внедрить общеобязательное государственное медицинское страхование, усовершенствовать порядок организации медицинского обслуживания населения и деятельности учреждений здравоохранения, повысить эффективность распределения и использования бюджетных ассигнований на систему здравоохранения, а также внедрить постоянный мониторинг расходов.

Согласно Национальному плану, на протяжении 2007-2008 годов планируется внедрить государственный заказ в сфере медицинского обслуживания через усовершенствование порядка оказания медицинской помощи за средства государственного и местного бюджетов в рамках государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, а также через создание унифицированного классификатора медицинских услуг.

На протяжении 2007-2009 гг. предусматривается оптимизировать сеть учреждений здравоохранения в соответствии с нуждами населения и утвердить нормативы оказания населению медицинской помощи первичного, вторичного и третичного уровня. Планируется, что в 2010 году будет сформировано единое медицинское пространство под управлением Минздрава.

Правительство также рассчитывает сформировать на протяжении 2007-2008 гг. эффективную систему контроля и управления качеством медицинской помощи.