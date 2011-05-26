Закупку лекарств в США делал Минздрав по собственной инициативе

Закупку лекарственных средств и вакцин, о которых говорится в решении американского суда по иску «Укрвакцины», осуществляло не правительство Юлии Тимошенко как коллегиальный орган, а Министерство здравоохранения по собственной инициативе.

Об этом завили в пресс-службе партии «Батьківщина», комментируя сообщение Кабмина Азарова об «украденных» 19 миллионах долларов, отсуженных «Укрвакциной» в американском суде.

В заявлении говорится, что за закупки вакцин в Минздраве непосредственно отвечал заместитель министра Зиновий Мытник как руководитель тендерного комитета министерства. «Это тот самый таможенник, который по непосредственной инициативе Николая Азарова был назначен министром здравоохранения уже при власти Януковича», напоминают в «Батьківщине».

«Не исключено, что и владельцы фирм-посредников, которые наживались на закупках лекарств по схемам Мытника, являются людьми из окружения Азарова», — предполагают соратники Ю.Тимошенко.

Об этом, по их мнению, свидетельствует и тот факт, что премьер Азаров активно защищал своего ставленника при рассмотрении в парламенте вопроса отставки Мытника в 2010-м году — несмотря даже на то, что в коррупции Зиновия Мытника обвиняли однопартийцы премьера из Партии регионов.

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