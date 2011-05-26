В организации оздоровления детей есть ряд нерешенных проблем

Правительственные проверки, проведенные за последнюю неделю во всех областях Украины, подтвердили наличие ряда нерешенных проблем в сфере организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания с представителями облгосадминистраций.

«За эту неделю проведены по всем регионам проверки состояния готовности оздоровительных учреждений к работе в летний период специально созданными рабочими группами под руководством ответственных сотрудников Секретариата Кабинета министров. Было отмечено улучшение ситуации в целом, но и выявлены серьезные недостатки и негативные тенденции в этой сфере по целому ряду регионов», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что худшие показатели готовности к оздоровительному сезону, как и в прошлом году, - во Львовской, Херсонской, Кировоградской областях и в Киеве.

«Тут планируется охватить оздоровлением 30-33% детей», - отметил первый вице-премьер.

Также он сообщил, что в 14 регионах Украины этот показатель составляет 40-60%, а в 8-ми - более 60%.

«В большинстве областей на 100% будет обеспечено оздоровление детей-сирот, детей с особыми потребностями и из многодетных семей. Дать возможность оздоровиться всем детям, как оказалось, нет возможности из-за сокращения мощностей этих учреждений», - отметил он.

А.КЛЮЕВ сообщил, что, к примеру, в Запорожской области за 10 лет число учреждений для отдыха и оздоровления детей сократилось с 74 до 52, кроме того, к 1 июня большинство из них не готово принять детей. «На 25 мая их готовность была 23%, на 10 июня ожидается 85% и лишь на 25 июня ожидается 100%… С опозданием на целый месяц», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что количество учреждений для отдыха и оздоровления детей сократилось также в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Полтавской областях.

«Тенденции сокращения по областям объектов инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей вызывают большую тревогу руководства страны», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.