Татьяна Бахтеева: медицина невозможна без денег, а доходы бюджета – без здоровой нации

Когда в Украине начнутся реформы в сфере здравоохранения, какой будет наша медицина и сможет ли ее реализовать новое руководство Минздрава? Об этом мы говорим с председателем парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяной Бахтеевой. Татьяна Дмитриевна, произошла очередная смена министра здравоохранения. Вы одна из первых прогнозировали назначение Александра Анищенко на должность министра…

Я действительно много лет знаю Александра Анищенко, он имеет серьезный опыт руководства здравоохранением одной из самых сложных областей — Донецкой. В последние годы мы с ним активно работали по линии Кабинет министров – парламент, поскольку именно он наиболее системно пытался подойти к вопросу реформирования здравоохранения. У меня сложилось впечатление, что он хорошо понимает нынешнюю ситуацию и осознает важность дела, которое поручил ему Президент.

Известно, что соответствующий законопроект о реформировании отрасли уже подготовлен. Когда реформа будет принята? Реформа уже началась. Но мне кажется, правильно ставить вопрос не «когда будет принята?», а «когда будет реализована?». Я уже говорила, что Украина не может больше ждать, она требует реформ.

И когда она будет в полной мере реализована?

Надеюсь, в ближайшее десятилетие.

Десятилетие!?

Да, говоря о крупномасштабной реформе здравоохранения, речь идет о не об одном годе. Вот вам пример: одним из ключевых предвыборных обещаний президента Барака Обамы в США стала как раз реформа здравоохранения. Инаугурация, если не ошибаюсь, прошла в январе 2009. А знаете, когда Конгресс США одобрил последние поправки к реформе здравоохранения? В марте 2010. То есть, больше года ушло только на дискуссию о том, что и как реформировать.

Другой пример. В России реформу начали в 2008, когда запустили национальный проект «Здоровье». В 2009 появились первые законы об обязательном медицинском страховании, о модернизации сети медицинских учреждений. И лишь в 2011 премьер Владимир Путин анонсировал крупномасштабные изменения в медицине, назвав его «годом реформы здравоохранения».

А что у нас? Чуть больше года прошло со времени инаугурации Виктора Януковича, а уже кричат со всех сторон: «Где реформа? Почему не справились?». Мы тем и отличаемся от наших оппонентов, что не разводим популистских разговоров. Да, мы долго запрягаем – готовимся, взвешиваем, считаем, - но очень быстро скачем. Я вам могу так сказать: реформу здравоохранения Президент обязательно реализует. И это будет самая сложная и самая главная реформа страны.

Почему – сложных? Ведь уже известны планы Ирины Акимовой о преобразовании больниц, в правительстве поговаривают о страховой медицине, о повышении зарплат медикам. В чем проблема? Все, о чем вы говорите, - лишь верхушка айсберга. А сложность реформы в том, что, говоря о реформе здравоохранения, мы на самом деле говорим о новой современной концепции гуманизма. Эта реформа – альфа и омега всех проводимых преобразований, не больше и не меньше.

Ну, гуманизм – очень размытое, философское понятие… И очень конкретное. Давайте поразмышляем. Как создать здоровое общество? Нужны не болеющие дети, чтобы родители могли спокойно работать, платить налоги, развивать страну. Очень важен здоровый образ жизни, чтобы люди старшего поколения не проводили жизнь в болячках. Вроде все просто, но как этого сложно достичь? Что такое здоровый ребенок? Тот, кто во время получает профилактические медицинские процедуры, закаляется, занимается спортом. Как достичь регулярных и сбалансированных занятий спортом? Через школу. Вот вам и реформа образования. Я уже молчу о том, что в современных условиях, когда болезни не выявляются на ранних стадиях, когда нет нормальной практики медосмотров, очень трудно разработать комплексы упражнений таким образом, чтобы дети получали нагрузки и не умирали при этом на уроках физкультуры. Горячее головы кричат: «Давайте вообще отменим физкультуру!». Ну и чего добьемся? Раннего ожирения и сердечной недостаточности в юном возрасте, плюс общего падения уровня знаний из-за постоянного переутомления организма.

Идем дальше. Что мы пьем? Что едим? Мне страшно говорить об этом, но статистика ужасна: у многих украинцев нет доступа к чистой воде, у еще большего количества – к нормальной, не напичканной гормонами и пестицидами пище. Контроль за качеством воды и еды – это вопрос здравоохранения, а реформа какая? Аграрная? Так она невозможна без земельной. Земельная – нереальна без нормальной реформы органов правоохранительной системы, а та, в свою очередь, без четко реализованного плана борьбы с коррупцией.

Вернемся к реформе. Из ваших слов понятна масштабность реформ, но непонятна их стоимость. Очень сложный вопрос. Понимаете, можно просчитать, например, лечение одного больного туберкулезом. Или, скажем, сокращение койко-мест в сельских больницах. Но как просчитать, сколько человеческих жизней будут спасены, если полностью запретить рекламу алкоголя? Вы знаете, что Украина входит в пятерку мировых лидеров по потреблению крепких спиртных напитков? Что более 60% юношей и девушек в возрасте до 16 лет регулярно выпивают? Вот как просчитать, сколько детей родится здоровыми, если в стране будет исполняться элементарный закон, и детям перестанут продавать пиво?

И все же, есть какие-то конкретные цифры?

Да, они известны. В этом году бюджетом предусмотрено 40 млрд. грн. на здравоохранение. Знаете, для сравнения, сколько средств выделят на реформирование здравоохранения в США? 950 миллиардов долларов за 10 лет. Вы вдумайтесь в эти цифры! А ведь это при том, что система здравоохранения в Америке, по моему мнению, очень далека от совершенной и, мягко говоря, очень несправедлива по отношению к малоимущим.

Хорошо, а какую страну вы бы взяли за пример для Украины в этой отрасли? Германию и Израиль.

Но Партия Регионов больше ориентирована на восток, чем на запад, не так ли?

Партия Регионов ориентирована на Украину. Мы изучаем и используем только тот международный опыт, который помогает нашей конкретной стране в нашем конкретном времени. Ну, вот, допустим, я вам скажу, что мне очень импонирует система здравоохранения Дании. Она действительно почти совершенна. Но как я могу равняться на Данию, если понимаю, что 90% населения там получают почти одинаковую зарплату около 4000 евро, и что около 40% от этой суммы люди отдают на налоги. Да, они ходят по чистым улицам, дышат свежим воздухом, пьют чистую воду из крана. Да, большинство людей получают квалифицированную недорогую медицинскую помощь в полном объеме, потому что основные затраты берет на себя государство. Но, как, скажите, эту систему привить у нас, есть доход огромной части населения не достигает 1000 гривен?

Посмотрите на Россию, ее опыт интересен потому, что, по-сути, у нас общие проблемы и очень похожая ситуация. Мы получили в наследие советскую систему здравоохранения, в свое время одну из самых эффективных в мире, между прочим. Потом это все разваливалось, очень остро встал вопрос не только материального обеспечения медицины, а и кадровый вопрос. Но ключевая проблема и у нас, и у них – то, что население воспринимает как должное и бесплатную медицину, и низкие налоги. Так скажите мне, о каком рыночном подходе к отрасли мы можем говорить, если наше граждане живут по принципу: нас государство должно все, а мы ему – сокрытие налогов?

Татьяна Дмитриевна, так мы договоримся до того, что главное – повысить налоги, собрать побольше денег в бюджет, и только потом можно проводить реформы.

У нас нет такого подхода. Но вопрос о средствах на реформы первостепенной важности. Знаете, как это выглядит: вот страна 20 лет ехала на дрезине, а сейчас мы пытаемся на ходу запрыгнуть в сверхскоростной экспресс. Я еще раз повторю: наш подход к реформам – комплексный. Невозможно одно без другого, медицина без денег, а доходы бюджета – без здоровой нации.

Я хотела бы акцентировать внимание на еще одной важной части этой реформы – здоровье духовном.

Вы о московском патриархате?

Я не о религии. У нас в стране свобода вероисповедания, и нужно очень сильно гордиться тем, в Украине мирно уживаются католики и мусульмане, иудеи и православные.

Речь о другом. Когда человек приносит максимальную пользу обществу? Когда он здоров, счастлив и уверен в завтрашнем дне. Вот эта уверенность напрямую связана с зарплатами и пенсиями. Потому что когда в день зарплаты раздаешь долги и снова ждешь зарплаты, невозможно выбраться из порочного круга депрессии. Наша политическая сила за то, чтобы не было бедных.

Но это же порочный круг! Повышая социальные выплаты, правительство не оставляет денег на те же реформы. Так никогда не заработает система! Как Украине выбраться? Мы уже выбрались из ямы, куда нас так упорно сталкивали. Вот вы оглянитесь вокруг, посмотрите, что в мире творится? Чем вызвана волна протестов в странах Ближнего Востока?

Отсутствием демократии.

Отсутствие демократии – это следствие. А причина – тотальная бедность населения этих государств при жутком обогащении верхушки. Вот эта диспропорция в обществе и привела к тому, что люди вышли на улицы. Они борются за простые человеческие вещи – доступ к образованию, медицине. Они борются за будущее своих детей.

В Украине тоже была такая попытка борьбы за будущее своих детей – Оранжевая революция. Это история поставит оценки тем событиям – что это было: революция, переворот или узурпация власти? Но уже все увидели, как вожди распорядились народным доверием. И, раз мы уже затронул эту тему, я вам напомню о такой оценке 2004 года – то было выступление среднего класса. А почему все забыли, кто этот средний класс создал? Премьер-министр Виктор Янукович! Пока наши оппоненты скакали по баррикадам и заграницам, наша команда тут пахала, и таки этот средний класс вырастила. И какую страну мы получали обратно через пять лет? Опять невыплаты зарплат и пенсий, работы нет, кризис… Что ж, будем снова начинать с начала.

Сергей Яцищин

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