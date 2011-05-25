У «Укрпрофздравницы» украли почти треть земель в Крыму

Частные структуры с помощью «рейдерских» схем сократили общую площадь земельных участков санаторно-курортных комплексов ЗАО «Укрпрофздравница» в АР Крым со 120 гектаров почти на треть.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Вместо расширения инфраструктуры профсоюзных санаторных учреждений, создания современных оздоровительных центров для граждан Украины на протяжении многих лет с их имуществом проводятся незаконные сделки, говорится в сообщении.

Прокурорскими проверками разоблачены «рейдерские» схемы завладения частными структурами с помощью судебных решений лечебными корпусами санаториев и организации в них частных гостиниц, незаконной их передачи в аренду с последующей реализацией по заниженной стоимости.

Только прокуратурой АР Крым на протяжении прошлого и текущего года в отношении должностных лиц учреждений системы «Укрпрофздравница» возбуждено 8 уголовных дел, в т.ч. 4 — по фактам незаконного отчуждения 5,6 тыс. кв. м недвижимого имущества. С целью возвращения в государственную собственность имущества и земельных участков заявлено 7 исков в суд.

Также ГПУ начала проверку относительно намерений руководства Федерации профсоюзов Украины продать в 10 регионах Украины 18 целостных имущественных комплексов и отдельных объектов недвижимости, входящих в сети предприятий «Укрпрофздравница», «Укрпрофтур» и «Херсонтурист».

23 мая 2011 Генпрокуратура вынесла предписание председателю Федерации профсоюзов Украины с требованием недопущения незаконного отчуждения имущества профсоюзов и принятия решений по дальнейшему использованию имущества санаторно-курортных учреждений в соответствии с действующим законодательством Украины, интересов граждан и государства.

Проверка продолжается.

Федерация профсоюзов Украины является крупнейшим всеукраинским профсоюзным объединением, в которое входят более 85% членов профсоюзов страны — свыше 9 миллионов граждан. Федерация является собственником более 150 санаторно-туристических комплексов во всех уголках государства, где ежегодно обеспечивается оздоровление как членов профсоюзов вместе с семьями, так и других лиц за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

news.zn.ua