Готовится стратегия защиты прав детей на 2012-2015 годы

Украина видит главным направлением своего председательства в Комитете министров Совета Европы подготовку Стратегии по защите прав детей на 2012-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время международной конференции «Противодействие насилию по отношению к детям: от отдельных действий к комплексным стратегиям» министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Украина в рамках своего председательства видит своей задачей присоединение к усилиям органов Совета Европы и стран-членов Европейского Союза для подготовки новой Стратегии по защите прав детей на 2012-2015 годы», - сказал он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, защита прав детей является ключевой проблемой для всех регионов Украины, и этой проблеме необходимо уделять как можно больше внимания.