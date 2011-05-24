В 2010-2011 годах в Украине сократились объемы национального усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Служба защиты детей", экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время круглого стола "Унижение и насилие над детьми. Украинские реалии", который организовал Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины".

По его словам, такая ситуация наблюдается в условиях "неопределенности и отсутствия приоритетов, которые бы демонстрировали первые лица государства".

По мнению Ю.ПАВЛЕНКО, "есть высокий риск сворачивания национального усыновления вообще и возвращение к ситуации 6-летней давности, когда в Украине преобладало межгосударственное усыновление над национальным. Тогда это мотивировалось тем, что якобы украинцы не хотят усыновлять, потому что бедны, несчастны и злы. В действительности, когда государство предложило понятный механизм усыновления, полноценную службу защиты детей, ситуация радикально изменилась на протяжении двух лет".

Он подчеркнул, что сегодня государство изменило приоритеты - "интернаты стали крепостями для детей-сирот".

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что интернатная система в Украине все больше укрепляется и наращивается, а детей-сирот не дают на национальное усыновление, в стране уже не создаются ни детские дома семейного типа, ни приемные семьи.

"За год на 40% уменьшилось количество детей, которые устроены в семье. Никаких объективных причин для этого не существует, законодательство осталось тем же, нормы, приоритетность в законодательстве, нормативных документах остались такие же. Единственное, что изменилось, - ответственность органов власти всех уровней. За полтора года в стране ликвидированы организационная структура, кадры, которые готовились очень непросто, вся ресурсная база, ликвидировано Министерство семьи, молодые и спорта. Вместо этого не предложена ни одна альтернатива. Государство самоустранилось от решения вопросов усыновления, и мы уже видим первые результаты на судьбах конкретных детей", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он предложил создать в Украине институт уполномоченного по правам ребенка.

"Такая должность существует во многих странах мира, имеет подчинение либо в парламентском органе, либо непосредственно у Президента (как в России). Это очень актуально для нас, и такая позиция, я знаю, уже обсуждалась», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в приемные семьи и детские дома семейного типа на протяжении 2009 года было устроено в 15 раз больше детей, чем пять лет назад.

В частности, на протяжении 2009 года в приемные семьи и детские дома семейного типа были устроены 1895 детей. Таким образом, по состоянию на 1 января 2010 года в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 8119 детей, что в шесть раз больше по сравнению с 2005 годом (1313 детей).