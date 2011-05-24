В Украине отсутствует система помощи детям с аутизмом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава секции детской психиатрии и психологии Ассоциации психиатров Украины Ольга ДОЛЕНКО в ходе круглого стола "Пренебрежение и насилие над детьми. Украинские реалии", который организовал Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины".

"Рост детского аутизма в нашей стране и в мире вообще достиг масштабных тенденций. И в этом смысле очень печально сознавать, что у нас не созданы ни система помощи, ни реабилитации, ни лечение таких детей. Только силами психиатров невозможно развернуть систему помощи для таких детей," - отметила О.ДОЛЕНКО.

По ее словам, очень часто аутичные дети находятся вне обучения. "Мамы аутичных детей, а среди них очень много квалифицированных, образованных замечательных женщин, вынуждены бросить работу и находиться дома со своим ребенком в полной изоляции без поддержки, в том числе без психологической, финансовой," - сказало О.ДОЛЕНКО.

Она подчеркнула, что ситуация отягощается еще и тем, что аутизм относится к, так называемому, спектральному расстройству. "Это значит, что аутичные дети - это очень разнородная группа детей и проявления, как поведенческие и интеллектуальные там самые разные: от тяжелых до едва заметных. Абсолютное большинство аутичных детей могло бы быть вполне адаптировано к реалиям нашей жизни, пребыванию среди сверстников," - отметила О.ДОЛЕНКО.

Эксперт также обратила внимание на проблемы связанные с нарушением прав психически больных детей. "Несмотя на усилия общественных деятелей, остается много проблем с соблюдением прав психически больных детей. Одна из них, то, что детские психиатрические отделения находятся во взрослых больницах и может быть именно поэтому не учитываются базовые основополагающие детские потребности, например, нахождение рядом матери и т.д. В психиатрической больнице ребенок разлучен с матерью, но разве он отличается от другого любого больного ребенка," - отметила О.ДОЛЕНКО.