Аспирин вызывает удушье и бронхиальной астмой

Группа ученых Ивано-Франковского национального медицинского университета доказала, что аспирин, который принимают в основном люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, может ухудшить дыхание, вплоть до бронхиальной астмы и удушья.

Как передает корреспондент УНИАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой радиологии с курсом радиационной медицины Ивано-Франковского национального медуниверситета Валерий РЫЖИК сообщил, что над изучением нарушения метаболизма арахидоновой кислоты при аспириновой триаде ученые работали более четырех лет. Исследования проводились на электронном, генетическом и микроскопическом уровне. Медики обращали особенное внимание на состояние больных, принимающих аспирин.

"Есть люди, которые всю жизнь принимают аспирин и никаких последствий нет, а есть чувствительные к аспирину, у них нарушается метаболизм арахидоновой кислоты, которая начинает принимать участие в нарушении обмена веществ и тогда наступают патологические изменения", - утверждает ученый. По его словам, открытием прикарпатских ученых заинтересовался мир, «ибо это патология, которую до сих пор не умеют лечить». Впрочем, исследования ученых - это лишь первый этап большой работы.

«Сейчас коллектив работает над тем, чтобы найти средство и возможность ликвидировать аспириновую триаду у людей, страдающих бронхиальной астмой и другими болезнями, которые зависят от аспирина», - сообщил В. РЫЖИК. По его мнению, это открытие будет особенно важным для людей, страдающих болезнями органов дыхания. Экспертизу исследований ученых из Прикарпатья провели в Днепропетровске, Москве и Германии.