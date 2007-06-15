ЕС финансирует новые способы профилактики СПИДа среди украинских солдат

Проект “Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, которые передаются половым путем, среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Украины”, который поддерживает ЕС, расширяет сферу своей деятельности. Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Украине, в частности, объявляется конкурс на закупку и доставку медицинского оборудования для быстрой диагностики ВИЧ-инфекции. Тест-системы экспресс-диагностики будут использованы с целью профилактики ВИЧ среди военнослужащих Украины.

Представительство ЕК в Украине сообщает, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 17 июня от всех заинтересованных организаций и частных предпринимателей. К участникам тендера будут применены жесткие критерии отбора: продукция должна иметь детальную документацию происхождения, товары должны быть сертифицированы соответствующими государственными органами согласно действующим правилам.

Проект “Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Украины” действует с ноября 2005 по апрель 2008 года. Его осуществляют совместно Программа развития ООН (ПРООН) и Фонд народонаселения ООН (ФНООН), с одной стороны, и силовые ведомства Украины - с другой. ЕС выступает донором проекта. Общий бюджет составляет почти 3 миллиона долларов.

31 мая Европейская Комиссия сделала взнос в бюджет Всемирного фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулеза и малярии в размере 400 миллионов евро на период с 2007 по 2010 год.