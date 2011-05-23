Минздрав увеличит долю отечественных лекарств на 85%

Министерство здравоохранения Украины разработало и предложило к обсуждению проект концепции Государственной целевой программы по развитию импортозаменимых производств лекарственных средств в Украине в 2011-2021 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, реализация этой программы позволит уже до 2021 года удовлетворить внутренний спрос и обеспечить потребность сферы здравоохранения в лекарственных препаратах отечественного производства не менее чем на 50% в денежном эквиваленте и на 85% по номенклатуре лекарственных препаратов.

Программой также предусмотрено наладить производство в Украине именно тех препаратов, которые закупают на государственные средства, что, по оценкам экспертов, обеспечит значительную экономию в бюджете страны.

«Лекарства, которые будут производить в Украине, не будут уступать импортным препаратам по эффективности, безопасности и качеству и, по расчетам специалистов Минздрава, благодаря снижению стоимости, будут более доступны для граждан», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в министерстве, статистика свидетельствует, что последние 10 лет доля отечественных средств на фармацевтическом рынке постоянно сокращалась (с 39% в 2005 году до 26,5% в 2011 году). В настоящее время в Украине зарегистрировано 14308 лекарственных средств, из которых 11527 – торговых марок готовых лекарственных средств, остальные – субстанции и упаковки in bulk.

С международными непатентованными названиями (INN) - 1343 лекарственных средств. Из них всего 232 INN (17,3%) – препараты отечественных производителей, 692 INN (51,5%) – импортные препараты, а 419 INN (31,2%) имеют торговые марки как импортных, так и отечественных производителей одновременно.

Выполнение программы развития импортозаменимых производств, по мнению разработчиков, позволит быстро обеспечить изготовление многих жизненно важных отечественных лекарственных средств и вывести на современный уровень отечественные научные исследования по разработке и созданию оригинальных фармацевтических субстанций.