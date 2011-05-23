Минздрав зарегистрировал новый Календарь прививок

Министерство здравоохранения подало на государственную регистрацию в Министерство юстиции приказ Минздрава от 19 мая №296, которым утверждена новая редакция Календаря профилактических прививок в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Министерство юстиции зарегистрировало указанный нормативно-правовой акт 19 мая 2011 года за №601/19339.

Приказ Министерства здравоохранения вступает в силу со дня его официального опубликования, отметили в Минюсте.

В то же время в Минздраве сообщили, что никаких изменений в проведении профилактических прививок в Украине не будет.

Как объясняется в переданном УНИАН сообщении Министерства здравоохранения, в мировой практике распространенной является процедура приведения в соответствие с действующим законодательством тех нормативно-правовых актов, которые были приняты ранее. Поэтому Правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека было вынесено представление о том, что Приказ Минздрава Украины от 03.02.2006 г. № 48, который регламентирует порядок проведения профилактических прививок в Украине, не полностью отвечает действующему законодательству в части соблюдения прав человека.

В связи с этим Министерством юстиции было инициировано приведение в соответствие с действующим законодательством части этого приказа. Минздравом Украины совместно с Минюстом Украины был приведен данный Приказ в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами, что и изложено в новом Приказе Минздрава Украины от 19.05.2011 №296.

Фактически Приказ Минздрава Украины от 19 мая 2011 приводит в юридическое соответствие с действующим законодательством положения Приказа Минздрава Украины от 3 февраля 2006 г., не внося изменений в проведение профилактических прививок, которые действовали до этого времени.

Минздрав Украины в который раз обращает внимание, что сегодня в мире прививки являются единственным эффективным способом предотвращения вакциноуправляемых инфекций, таких как полиомиелит, дифтерия, столбняк, корь и другие.