Пренебрежение и насилие над детьми. Украинские реалии

23 мая 2011 г., 11:00-16:00, в Киевской психиатрической больнице №1 состоится круглый стол, посвященный вопросам реализации прав ребенка, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, а также проблемам социально-психологической помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

Организаторы: фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и секция детской психиатрии и психологии Ассоциации психиатров Украины. На мероприятие приглашены эксперты, представители ведомств и учреждений, международных организаций и дипломатических представительств, общественные деятели, а также те, кто «выжил» в системе

интернатов.

Спикеры круглого стола:

- Людмила Волынец, сопредседатель Всеукраинской общественной организации "Служба защиты детей", кандидат политических наук, заслуженный деятель социальной сферы

- Александр Гезалов, российский общественный деятель, публицист, выпускник советского детдома;

- Семён Глузман, член общественного гуманитарного совета при Президенте Украины;

- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

- Игорь Марценковский, ведущий научный сотрудник отдела медико-социальных проблем терапии психических заболеваний Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии, кандидат медицинских наук, национальный координатор программы психического здоровья ВОЗ от МЗ Украины;

- Максим Мелецкий, представитель Ассоциации «Ход» по вопросам защиты прав детей-инвалидов;

- Юрий Павленко, почетный председатель Всеукраинской общественной организации «Служба защиты детей».

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии. Предусмотрен информационный тур по учреждению: участники круглого стола и журналисты будут иметь возможность познакомиться с работой отделений больницы, оказывающих детям стационарную и амбулаторную психиатрическую помощь, а также посетить отделение стационарного лечения наркологических пациентов и центр социально-психологической реабилитации наркозависимых.

Дата: 23 мая 2011 года, понедельник

Время: с 11 часов до 16 часов

Место: г. Киев, ул. Фрунзе, 103-А, Киевская психиатрическая больница №1.

По вопросам аккредитации обращаться по тел.: 502 52 12