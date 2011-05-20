Летом в Украине планируется оздоровить 2,5 млн. детей

Летом текущего года в Украине планируется оздоровить 2,5 млн. детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая расширенное заседание Кабинета министров Украины, посвященное вопросу организации детского отдыха и своевременной выплаты зарплат работникам бюджетной сферы.

«Это около 55% от всей численности детей в Украине. Из бюджета на эти цели будет направлено около 180 млн. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что к открытию готовы только 57% учреждений, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

По словам премьера, в ряде областей наблюдается неготовность объектов к принятию детей на отдых.

«Ни одно не готово (детское учреждение – УНИАН) в Запорожской области. Мы сегодня спросим с руководителя Запорожской области, чего же он так отвечает, то с овощехранилищами отличился, теперь с детскими учреждениями», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил неудовлетворительную готовность к периоду оздоровления детей Закарпатской, Полтавской, Черновицкой, Черниговской и ряда других областей.