Нервные клетки способны восстанавливаться

На протяжении многих десятилетий в науке было распространено мнение о том, что у человека, особенно в пожилом возрасте, отмирает около 100 тысяч нейронов в год, чем и объяснялось то, что мы забываем многие события нашей жизни.

Отсюда родилась популярная в народе фраза: "Нервные клетки не восстанавливаются", - которую любят повторять, когда кто-то сильно переживает по какому-либо поводу.

Однако, по сообщению американского журнала, современные высокие технологии позволили подсчитать клетки мозга и установить, что нейроны не отмирают. Их не нужно восстанавливать, восстанавливать нужно их способность работать.

Дело в том, что некоторые из нервных клеток от безделья впадают в сонное состояние, сохраняя при этом накопленные знания и опыт. Чем дольше эти сонные клетки не работают, тем тяжелее их разбудить.

Еще в 1970 году в США на Первом конгрессе по регенерации центральной нервной системы были сделаны сообщения, которые свидетельствовали: регенерация нервных клеток возможна и даже в более широких пределах, чем ученые думали ранее. Еще через десять лет появились новые факты.

Так, исследования, проведенные в медицинском институте штата Мэриленд, позволили установить, что регенерация нейронов головного и спинного мозга после их повреждения происходит в результате массового разрастания особых клеток, образующих на месте повреждения густое сплетение. Обнадеживающие результаты были получены, когда на поврежденные участки спинного мозга трансплантировались части периферических нервов, а потом части нервной ткани пересаживались в дегенерировавшие участки головного мозга. Правда, исследования проводились на лабораторных животных, опыты на людях считаются рискованными.

А не так давно обнаружилось, что нервные клетки мозга птиц, а также и млекопитающих способны к делению. Но и это еще не все. В 1998 году американские ученые обнародовали сенсационное сообщение: мозг человека на протяжении всей его жизни располагает потенциалом для самообновления. В гиппокампе, отделе мозга, отвечающем, в частности, за память, были обнаружены клетки, продолжающие активно делиться, пока человек жив, вне зависимости от возраста.

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