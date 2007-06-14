Президент Украины будет инициировать увеличение выплат за рождение второго ребенка

Президент Украины Виктор Ющенко будет инициировать с 2008 г. увеличение выплаты пособия за рождение каждого второго и следующего ребенка до 15 тыс. грн.

Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с работниками медицины в Кривом Роге.

Он отметил, что увеличение единовременного пособия по рождению ребенка до 8,5 тыс. грн оправдало себя – позволило увеличить рождаемость в Украине на 8%.

"Это хороший показатель для европейских стран и славянских стран СНГ", - сказал В.Ющенко.

По материалам РБК-Україна