Президент Украины будет инициировать увеличение выплат за рождение второго ребенка
15:51, 14 июня 2007Страна
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Увеличение выплаты пособия до 15 тыс. грн. с 2008 года
Президент Украины Виктор Ющенко будет инициировать с 2008 г. увеличение выплаты пособия за рождение каждого второго и следующего ребенка до 15 тыс. грн.
Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с работниками медицины в Кривом Роге.
Он отметил, что увеличение единовременного пособия по рождению ребенка до 8,5 тыс. грн оправдало себя – позволило увеличить рождаемость в Украине на 8%.
"Это хороший показатель для европейских стран и славянских стран СНГ", - сказал В.Ющенко.
По материалам РБК-Україна
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