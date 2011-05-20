Украине необходима помощь Глобального фонда - Бахтеева

Председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева провела рабочую встречу с новоназначенным менеджером Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине Николя Канто, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

В ходе встречи Татьяна Бахтеева отметила, что вследствие мирового финансово-экономического кризиса, Украина имеет выраженный дефицит государственного финансирования системы здравоохранения, что не позволяет обеспечить полное финансирование на борьбу с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. В следствии Украина является одним из европейских лидеров по уровню заболеваемости и смертности населения от туберкулеза, по темпам распространения эпидемии ВИЧ.

«Поэтому Украина заинтересована в любой внешней финансовой помощи, направленной на улучшение противодействия этим проблемам, и высоко оценивает усилия международных донорских организаций по оказанию такой помощи,» - сказала народный депутат.

От имени Глобального фонда Николя Канто поблагодарил Татьяну Бахтееву за профессионально проделанную работу, ее как народного депутата, так и профильного Комитета который она возглавляет.

«Наш фонд высоко оценивает ваш вклад в борьбу с такими сложными вызовами тысячелетия как туберкулез и ВИЧ/СПИД. Ваш комитет разработал один из самых лучших в Европе законопроектов по борьбе со СПИДом и завершает подготовку Законопроекта о борьбе с туберкулезом ко второму чтению. Глобальный фонд в прошлом году принял решение о выделении Украине 305 миллионов долл. США на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Также, нами принято положительное решение по заявке Украины на финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом в сумме 98 млн. долларов США, основным реципиентом которых стал фонд «Развитие Украины» - сказал Николя Канто.

Татьяна Бахтеева поблагодарила руководство Глобального Фонда за принятое решение о выделении таких необходимых для Украины дополнительных финансовых средств, а также заверила в том, что использованы они будут по назначению.

По ее словам, сотрудничество Глобального фонда и БФ «Развитие Украины» позволит сделать значительный вклад в борьбу с туберкулезом в Украине и достичь главной цели, которая заключается в значительном снижении заболеваемости и смертности от этой болезни до уровня развитых стран Европы.

Николя Канто от имени Глобального фонда обратился с просьбой к Татьяне Бахтеевой в решении проблемы, которая связана с тем, что в Украине, в отличии от таких стран, как Россия и Молдова, помощь Глобального фонда облагается налогами. По его словам такой подход не соответствует международным нормам и требует урегулирования на государственном уровне.

Также Николя Канто выразил обеспокоенность ситуацией с обеспечением регионов Украины противотуберкулезными препаратами второго ряда, без которых не возможно лечение мультирезистентных форм этой болезни.

«Если в предыдущие 5 лет мы не могли обеспечить продуктивное сотрудничество с Глобальным Фондом в силу причин политического характера, то сегодня, при консолидации всех ветвей государственной власти Президента Украины, правительства и парламента, это стало возможным. Мы все готовы не только взять на себя обязательства, но и нести ответственность за положение дел в сфере борьбы с туберкулезом в Украине, за эффективное использование предоставляемых нам дополнительных финансовых ресурсов» - подытожила Татьяна Бахтеева.

Также на встрече присутствовали руководитель проекта ”Остановим туберкулез” Благотворительного фонда Рината Ахметова ”Развитие Украины” Татьяна Билык, директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ Владимир Жовтяк и исполнительный директор МБФ “Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей Клепиков.