В Донецкой области в соляной шахте открыт новый спелеосанаторий на 110 мест

В городе Соледар Донецкой области в соляной шахте на глубине 300 метров открыт новый спелеосанаторий "Соляная симфония" на 110 мест.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главного врача санатория Виктора МУЗЫЛЕВА, в комплекс входят лечебные палаты, комнаты для игр, столовая и спортивные площадки.

Как сообщил В.МУЗЫЛЕВ, основная задача санатория - отойти от медикаментозного лечения. "Для каждого из пациентов специалисты спелеосанатория разрабатывают особую индивидуальную программу продолжительностью от 80 до 220 часов", - сказал главврач.

Он также сообщил, что лечебные свойства уникального микроклимата соляных шахт уже испытали 7000 пациентов, и "ни один из них не ушел без улучшения". Главврач отметил, что эффективность такого лечения у детей составляет 85-95%, а у взрослых 70-85%.

По мнению В.МУЗЫЛЕВА, стоимость путевки в санаторий, составляющая от 4 до 5,7 тыс. грн. на 24 дня, не так высока, поскольку после курса лечения от 6 месяцев до года больные астмой могут забыть о дорогих ингаляторах и таблетках.

В.МУЗЫЛЕВ акцентировал, что в планах руководства санатория создать собственный кинотеатр, зал для боулинга, каток для роликовых коньков. Кроме того, спелеосанаторий уже готовит новый корпус под столовую и номера-люкс для состоятельных пациентов.