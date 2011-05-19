В Украине пройдет детская велогонка

С 21 мая по 4 июня 2011 по многим городам Украины пройдет уникальная акция - детская велогонка "Дывогонка".

Детская велогонка организована с целью развития и поддержки у детей интереса к езде на велосипеде и пропаганды здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде.

Неотъемлемой составляющей нынешней велогонки будет также и экологическая акция, которая будет заключаться в уборке места проведения велогонки силами волонтеров.

В Киеве эта акция состоится 28 мая в парке Партизанской Славы (Харьковский массив). Участие в ней примут дети от 3 до 15 лет.

Такие же акции пройдут в Ужгороде, Житомире, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Тернополе, Львове и т.д.

Как отметила одна из координаторов проекта "Дывогонки" - Ольга Юрчишин: "Этой акцией мы хотим привлечь внимание как детей так и родителей к езде на велосипедах, показать им, что это хорошая, и полезная для здоровья, альтернатива проведению их свободного времени" .

Общее руководство и организацию гонки проводит Общественная организация "Дывосвит" вместе с молодежной организацией "Пласт".