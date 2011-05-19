Кому не разрешат усыновить ребёнка?

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно особенностей усыновления отдельных категорий детей”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 256 из 389 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе расширен перечень лиц, которые не могут быть усыновителями. К ним относятся лица, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе; лица без гражданства; лица, состоящие в браке с лицом, которое не может быть усыновителем.

Кроме того, в законе предусматривается, что учет граждан Украины, проживающих за пределами Украины, и иностранцев, желающих усыновить детей, ведется исключительно центральным органом исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы усыновления и защиты прав детей, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Также в законе предусмотрено, что ребенок – гражданин Украины может быть усыновлен иностранцем, если он не менее одного года состоит на учете в центральном органе исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы усыновления и защиты прав детей, и достиг возраста пяти лет.

Усыновление может быть осуществлено до истечения указанного срока, а также до достижения ребенком возраста пяти лет, если: усыновитель является родственником ребенка; ребенок страдает болезнью, которая внесена в специальный перечень болезней, утвержденный Министерством здравоохранения Украины; осуществляется усыновление всех родных братьев и сестер в одну семью, если один из них достиг возраста пяти лет и состоит не менее одного года на учете в центральном органе исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы усыновления и защиты прав детей; иностранцы выразили желание усыновить ребенка, который является братом или сестрой ранее усыновленного ими ребенка.

В соответствии с законом, ребенок может быть усыновлен иностранцем, если не оказалось гражданина Украины, который желал бы его усыновить или взять на воспитание в свою семью. На усыновление ребенка иностранцем нужно согласие центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы усыновления и защиты прав детей.

Центральный орган исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы усыновления и защиты прав детей, направляет в установленном Кабинетом министров Украины порядке запрос в Министерство внутренних дел Украины относительно проверки иностранцев, которые усыновляют ребенка - гражданина Украины, на наличие или отсутствие информации компрометирующего характера в правоохранительных органах других государств и Генеральном секретариате Интерпола.

Также законом предусмотрено расширение оснований для усыновления ребенка без согласия родителей.

В соответствии с заключительными положениями, этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.