Ведущие ученые Украины просят увеличить финансирование науки

Ведущие ученые Украины просят правительство увеличить финансирование науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции, приуроченной к открытию Всеукраинского фестиваля науки.

«В Законе «О науке и научной деятельности» предусмотрено финансирование на уровне 1,7% ВВП, однако эта норма уже десятки лет не выполняется, и мы едва имеем 0,5% ВВП», – отметил вице-президент Национальной академии педагогических наук Владимир ЛУГОВОЙ.

Его поддержал президент Национальной академии искусств Андрей ЧЕБЫКИН. «Даже в тех отраслях, где мы чувствуем, что можем стать лучшими, можем показать мировые примеры выдающихся преподавателей и студентов, мы отстаем, потому что материально находимся в нищете», – констатировал он.

По убеждению вице-президента Национальной академии медицинских наук Украины Юрия КУНДИЕВА, наука с радостью бы начала сама зарабатывать, но отечественная экономика не заинтересована в результатах научных разработок.

«Наши ведущие отрасли промышленности живут по старым технологиям, о модернизации в подавляющем большинстве речь не идет, и потому в новых, значительно более эффективных научных разработках заинтересованности нет», – отметил он.

В то же время В.ЛУГОВОЙ раскритиковал идею розформування академий и перенесения науки в университеты, сокращение академий наук и перераспределение их бюджета в пользу университетов. «Это психология тех бедолаг и бедняков, которые вместо того, чтобы нарастить что-то, хотят переделить то, чего и так почти нет», – сказал он.

По словам В.ЛУГОВОГО, «никаких денег не хватит, если система распылена и не сконцентрирована. Такого количества высших учебных заведений, такого количества студентов, не отобранных, не мотивированных, как у нас, не выдержит ни один бюджет», – сказал он.

Ю.КУНДИЕВ выразил убеждение в том, что украинскую науку еще можно реанимировать, но для этого нужно принимать безотлагательные меры. «Нам есть кем гордиться. И если мы потеряем научные школы, которые пока еще живут, то потом будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно, возродить их в будущем», – подчеркнул он.