Сегодня отмечается Всемирный день донора крови

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, проблема донорства крови и ее компонентов – одна из приоритетных, стратегических для нашего государства. Обеспечивает трансфузионную помощь населению (донорской кровью, ее компонентами и препаратами) Служба крови Украины, являющаяся составляющей системы здравоохранения.

Потребность клинической медицины в препаратах крови в Украине удовлетворяется всего на 17-25% от нормативов ВОЗ.

Минздрав Украины разрабатывает Концепцию программы Национальной Службы крови на 2008-2012 годы. Осуществляется адаптация отрасли к европейским стандартам. Ведется работа над проектированием и строительством современного завода по переработке донорской плазмы и выпуску широкой гаммы безопасных препаратов плазмы.

Минздрав работает над тем, чтобы Службу крови Украины полностью обеспечить тест-системами и лабораторным оборудованием для тестирования доноров на инфекции, которые передаются с кровью. Вся заготовленная донорская кровь, ее компоненты должны подлежать обязательному тестированию перед применением, что и будет гарантом безопасности крови и препаратов, изготовленных на ее основе. Это позволит избежать инцидентов инфицирования гепатитом, ВИЧ-инфекцией. Качество отечественных диагностикумов, которые используются в донорстве, подтверждена аккредитационным независимым центром ВОЗ и системой контроля качества ISO 9000.

Важное значение для Украины имеет добровольная сдача крови - донорство. На сегодняшний день донорское движение является основой получения безопасной крови, поскольку характеризуется намного более низкими показателями инфицирования болезнями, которые могут передаваться при переливании крови (в первую очередь, вирусы ВИЧ и гепатита). Однако в последнее десятилетие донорство переживает значительный спад, что, в первую очередь, связано со сложной социально-экономической ситуацией, ликвидацией прежней плановой системы организации донорства, практически прекращением пропаганды донорства в СМИ, незначительными государственными льготами донорам, неудовлетворительным финансированием учреждений службы крови и тому подобное. Общее количество доноров в Украине за 15 лет уменьшилось почти вдвое (в 1991 году - 1 млн. 464 тыс. человек, в 2006 году – 657,3 тыс.).

Уменьшение количества доноров характерно не только для Украины, но и мира.

**** В Украине функционирует 70 станций и центров крови (из них 24 областных, 1 республиканская и 37 городских, которые подчинены Минздраву Украины и 8 ведомственных СПК: Министерства обороны – три и “Укрзализныци” – 5), 505 отделений трансфузиологии лечебных заведений, 77 больниц, которые проводят заготовку крови.