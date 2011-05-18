Как регистрировать детей, рожденных вне медзаведений?

Кабинет министров предлагает урегулировать законодательно порядок регистрации детей, рожденных вне заведений здравоохранения. Соответствующий проект закона, который был разработан Министерством юстиции, принят сегодня, 18 мая, на заседании правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, необходимость принятия такого закона возникла в связи с необходимостью установить законодательный механизм подтверждения факта рождения ребенка, если ребенок был рожден вне медицинских заведений, во внесудебном порядке.

По словам министра, ежегодно в среднем из 500 тысяч рождений, которые регистрируются органами государственной регистрации актов гражданского состояния, около 900 детей (0,18 %) рождаются вне заведения здравоохранения.

Так, Кабинет министров предлагает внести изменения в статью 13 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которыми определить, что в случае рождения ребенка вне заведения здравоохранения документ, подтверждающий факт рождения, будет выдавать заведение здравоохранения, которое проводило осмотр матери и ребенка.

В случае, если заведение здравоохранения не проводило осмотр матери и ребенка, документ, подтверждающий факт рождения, должна выдавать медицинская консультационная комиссия. Порядок образования такой комиссии и положения о ней, в случае принятия закона, будет утвержден центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Лишь в случае отсутствия документа заведения здравоохранения или медицинской консультационной комиссии, подтверждающего факт рождения, основанием для проведения государственной регистрации актов гражданского состояния будет решение суда об установлении факта рождения.

Таким образом, отметил министр юстиции, предложенный в законопроекте механизм подтверждения факта рождения избавит родителей от необходимости обращения в суд. Данный вопрос будет предметом рассмотрения суда исключительно в случае невозможности установить факт рождения определенной женщиной ребенка.