В Солнце на бешеной скорости врезалась комета

08:24, 18 мая 2011
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Удар направлен не на Землю

В ближайшие дни Землю могут ожидать сильные магнитные бури. Всему причина - взрыв кометы на Солнце. Вот как хронологически происходило это событие.

10 мая комета огромных размеров на бешеной скорости вошла в околосолнечное пространство. На пути она изменила траекторию через притяжения Солнца и 11 мая врезался в наше светило. За этим последовал огромный взрыв, сопровождаемый колоссальным выбросом солнечной энергии. После этого Солнце находится в нестабильном состоянии.

К счастью основной удар "выброса" был направлен не на Землю, иначе бы уже на выходных к нам пришел "солнечный ветер" и планеты накрыла магнитная буря, но не стоит радоваться: Солнце до сих пор находится в нестабильном состоянии и поэтому в любой момент может произойти вспышка одна еще.

 izvestia.com.ua

 

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