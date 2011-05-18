В Солнце на бешеной скорости врезалась комета

В ближайшие дни Землю могут ожидать сильные магнитные бури. Всему причина - взрыв кометы на Солнце. Вот как хронологически происходило это событие.

10 мая комета огромных размеров на бешеной скорости вошла в околосолнечное пространство. На пути она изменила траекторию через притяжения Солнца и 11 мая врезался в наше светило. За этим последовал огромный взрыв, сопровождаемый колоссальным выбросом солнечной энергии. После этого Солнце находится в нестабильном состоянии.

К счастью основной удар "выброса" был направлен не на Землю, иначе бы уже на выходных к нам пришел "солнечный ветер" и планеты накрыла магнитная буря, но не стоит радоваться: Солнце до сих пор находится в нестабильном состоянии и поэтому в любой момент может произойти вспышка одна еще.

izvestia.com.ua