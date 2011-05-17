Отставка Емца была прогнозируемой

Во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” не исключают, что следующим министром здравоохранения может стать нынешний первый заместитель главы Минздрава Александр АНИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил член фракции НУ-НС Владимир КАРПУК.

«Я думаю, что новым министром здравоохранения будет первый заместитель А.АНИЩЕНКО», - сказал народный депутат.

При этом он отметил, что это его мнение, и он не знает позиции Президента или Кабмина.

Говоря о возможности, чтобы это министерство возглавила член фракции Партии регионов Татьяна БАХТЕЕВА, В.КАРПУК отметил, что она на своем месте – председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения.

«И она достаточно эффективно занимается своей работой», - сказал он.

Народный депутат также добавил, что отставка Ильи ЕМЦА была предполагаемой.

«Это решение Президента было предполагаемым, по крайней мере, об этом говорят последние два месяца», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решил освободить Илью ЕМЦА от должности министра здравоохранения.

По словам главы государства, он имел длительный разговор с И.ЕМЦЕМ. «Он прекрасный специалист, возглавлял один из самых современных центров кардиохирургии. Это было главной мотивацией приглашения его на эту высокую должность – министра. Но ему не удалось наладить работу министерства должным образом – чтобы Министерство здравоохранения начало эффективно работать, и главное - чтобы начали осуществляться реформы, которые мы наметили и которые крайне необходимы», – констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Позже на сайте Президента появился указ об освобождении И.ЕМЦА от должности министра здравоохранения Украины.