Кабмин уволил заместителей директора Фонда соцзащиты инвалидов
16:55, 17 мая 2011Страна
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Переход на другую работу
Кабинет министров уволил первого заместителя директора Фонда социальной защиты инвалидов Сергея СКОРУПСКОГО и заместителя директора фонда Жанну МАЗУНИНУ.
Это предусмотрено правительственными распоряжениями от 16 мая 2011 года №408-р и №409-р, тексты которых размещены на официальном сайте КМУ.
Отмечается, что С.СКОРУПСКИЙ и Ж.МАЗУНИНА уволены в связи с переходом на другую работу.
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