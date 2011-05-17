Кабмин уволил заместителей директора Фонда соцзащиты инвалидов

Кабинет министров уволил первого заместителя директора Фонда социальной защиты инвалидов Сергея СКОРУПСКОГО и заместителя директора фонда Жанну МАЗУНИНУ.

Это предусмотрено правительственными распоряжениями от 16 мая 2011 года №408-р и №409-р, тексты которых размещены на официальном сайте КМУ.

Отмечается, что С.СКОРУПСКИЙ и Ж.МАЗУНИНА уволены в связи с переходом на другую работу.