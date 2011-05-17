Как лечиться глиной

Разведенный порошок очищенной глины (покупается в аптеке) нужно пить глотками, а не залпом. Если на дне стакана осталась глина, можно добавить еще воды. Нельзя использовать для размешивания глины металлическую ложку.

Если больной предпочитает принимать порошок вместе с другим напитком, желательно делать это с настоем мяты или другой лечебной травы, но без сахара. Можно добавить небольшое количество меда. Нельзя пить глину с молоком или кофе.

Тем, кто предпочитает принимать порошок глины в сухом виде, нужно положить в рот небольшой кусочек глины, дать ему растаять во рту, а затем проглотить и запить небольшим количеством воды. Поступая таким образом, вы укрепляете свои зубы и улучшаете пищеварение. Употребление глины внутрь способствует выведению шлаков. Если в начале лечения прием глины внутрь вызывает запоры, это верный показатель серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта. В этом случае в течение дня нужно пить понемногу, глотками большое количество довольно светлой глиняной воды, мша дает именно те минеральные соли, которых нам не хватает, поставляя их в дозах, лучше всего подходящих нашему организму. Кроме того, она вбирает в себя токсины, гнилостные газы, лишние кислоты и выводит их из организма, целиком очищая его.

Лечение глиной путем приема внутрь иногда может продолжаться несколько месяцев или даже год. Целесообразно периодически делать перерывы, чтобы не приучать к ней свой желудок (например, 21 день принимать глину, а затем перерыв на 10 дней). Во время приема глины внутрь нельзя принимать другие лекарства и делать инъекции. Иногда в начале лечения может показаться, что болезнь обострилась и самочувствие ухудшилось, это не должно вас беспокоить.

Глина оказывает сильное воздействие на душу и дух человека — она очищает его нравственно и духовно, но в этом лечении обязателен кроткий добросердечный настрой. Если вы верующий человек, перед тем как выпить растворенный порошок глины, покорно обратитесь с молитвой к Создателю и мысленно произнесите: «Глина — творение Божие, и в ней заключена сила творца». Представьте себе, что благодатный порошок глины проникает в ваше тело и распространяется по нему с Божественной силой. Глина освободит вас от всякой грязи: физической, нравственной и духовной.

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