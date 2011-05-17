Янукович уволил главу Минздрава

Президент Виктор Янукович уволил министра здравоохранения Илью Емца.

Об этом Янукович сообщил журналистам в Николаеве.

"Он хороший специалист... Но ему не удалось наладить работу министерства, чтоб оно работало на должном уровне", - сказал Президент.

По его словам, на эту должность нужно подобрать человека, способного быстро организовать команду, которая сможет эффективно работать и начнет реформирование отрасли.

Как сообщалось, 12 мая Янукович раскритиковал работу Емца в сфере реформирования системы здравоохранения.

Ранее депутат Верховной Рады от Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявляла, что первый заместитель министра здравоохранения Александр Анищенко является наиболее вероятным кандидатом на должность министра здравоохранения в случае увольнения с этой должности Емца.

korrespondent.net