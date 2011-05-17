В украинских школах отменят вторую смену

Министерство образования поручило обеспечить поэтапный перевод общеобразовательных учебных заведений, осуществляющих обучение в две смены, на режим работы в одну смену.

"Вторая смена в школе должна остаться лишь страницей в истории педагогики", - так прокомментировал приказ Минобразования по сменности обучения в общеобразовательных учебных заведениях заместитель министра образования Борис Жебровский.

Несмотря на значительное уменьшение учеников, более 1000 школ (5,8% от общего количества) проводят занятия в две смены. Больше всего таких школ в Крыму, Севастополе, в Ровенской и Закарпатской областях.

Согласно приказу министерства, руководителям региональных управлений образования рекомендовано срочно провести анализ сети таких школ, выяснить причины проведения занятий в две смены и перейти в течение 1-2 лет на обучение в одну смену.

"Мы сделали это в Киеве еще в 2003 году", - пояснил замминистра. По его словам, это дало возможность лучше организовать учебно-воспитательный процесс в школах, взять под контроль посещения уроков, и что немаловажно, "родителям стало спокойнее".

gazeta.ua