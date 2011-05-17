Кто будет следующим министром здравоохранения

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева не исключает, что министр здравоохранения Илья Емец действительно подал в отставку, и видит его преемником первого заместителя Александра Анищенко.

"Я узнала из СМИ, что министр написал заявление по собственному желанию. Это не могут быть просто слухи. Я думаю, что это правда. Он в отпуске, но приехал, был в четверг, пятницу и субботу на работе. Хотя обязанности исполняет первый заместитель Александр Анищенко", - заявила Бахтеева газете "Известия в Украине".

Она отметила высокий профессионализм Емца как врача-практика, но назвала минусом его неспособность проводить глобальные реформы. "К сожалению, в должности министра здравоохранения я его не увидела. Я знаю его как замечательного детского кардиохирурга, который спасал и будет спасать жизни... Он просто понял, что ему не под силу провести глобальные реформы", - считает народный депутат.

По ее словам, наиболее вероятный кандидат на пост министра - Анищенко: "Он опытный организатор. Он в теме реформ. Его видение очень серьезное... С ним налажена продуктивная работа".

В то же время, Бахтеева опровергла предположения о том, что она может стать новым главой Минздрава. "Мне удобнее быть народным депутатом. И мне очень нравится работать в парламенте", - подчеркнула председатель комитета.

Напомним, министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке. Между тем, пресс-секретарь главы Минздрава Сергей Нагорянский сообщил, что ему неизвестно о подаче такого заявления, добавив, что Емец в настоящее время официально находится в отпуске.

gazeta.ua