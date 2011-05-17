Землетрясение на границе Казахстана и Киргизии

На границе Казахстана и Киргизии сегодня утром было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил центр сбора и обработки специальной сейсмической информации Института геофизических исследований Казахстана.

Согласно оперативным данным, в 08.32 по местному времени в приграничном районе Киргизии и Казахстана, в 170 километрах к юго-западу от Алма-Аты, произошло землетрясение, говорится в сообщении. Магнитуда толчков составила 3,9.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщалось, на юге Казахстана с начала мая произошла серия землетрясений магнитудой от 3,2 до 5,5. Информации о жертвах и разрушениях не было. Однако небывалая по продолжительности серия подземных толчков на фоне отсутствия какой-либо информации от официальных органов привела к возникновению панических настроений у жителей крупнейшего казахстанского города Алма-Аты. Многие семьи вышли с вещами и документами на улицы и боялись вернуться в свои дома, некоторые на машинах покинули город. Позже МЧС сообщило, что в ближайшее время на территории страны не прогнозируется разрушительное землетрясение.