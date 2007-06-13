Состоялась встреча представителей Фонда «Украина 3000» и Корейского агентства «KOICA»

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и Корейское агентство международного сотрудничества «KOICA» договорились о реализации совместного проекта.

Как сообщили УНИАН в Фонде, сегодня состоялась встреча представителей Фонда «Украина 3000» и сотрудников «KOICA». В мероприятии приняли участие координатор программы «От больницы к больнице» Тарас ТКАЧУК и административный сотрудник агентства «KOICA» НО Юн Ми.

Участники встречи обсудили пути возможного сотрудничества и реализации совместных благотворительных проектов в рамках программы «От больницы к больнице».