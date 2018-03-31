Желающих побыстрее распрощаться с министром здравоохранения много...

Директора Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Илью Емца назначили на должность 21 декабря прошлого года. Его назначению способствовала череда обстоятельств, главным из которых оказалось обнаружение критичаской массы недовольств работой его предшественника Зиновия Мытныка.

По информации, которой располагает «Главком», Мытнык уже не один раз был в гостях у Генпрокуратуры и, возможно, даже находится на подписке о невыезде. Всему виной – закупки медпрепарата «Тамифлю», приобретенные правительством Тимошенко во время эпидемии так называемого «свиного гриппа». Якобы именно подписи Мытныка стоят на контрактах по закупке этого препарата.

Показательное назначение врача Ильи Емца на должность министра должно было в корне изменить ситуацию: с одной стороны показать, что власть не испытывает сантиментов даже «к своим» (увольняя Мытныка), с другой стороны, что она (то есть власть) готова к проведению реальных реформ. И лучший повод закрепить последний тезис – назначить руководить системой врача, который доказал свое умение что-то строить. Причем, на высоком уровне.

Почему в то время выбор пал именно на Емца, хотя должность прочили не менее именитым соискателям – например, Раисе Богатыревой (секретарь СНБОУ) и Юрию Гайдаеву, который уже был министром здравоохранения в 2007 году? Возможно, потому, что одним из лоббистов Емца выступала глава профильного парламентского комитета Татьяна Бахтеева. Именно она, по словам наших источников, надеялась, что Емец начнет реформировать отрасль в сжатые сроки, и в сотрудничестве с Комитетом ВР сможет добиться результатом. Впрочем, нужно понимать, что Емец не был человеком Бахтеевой, еще трудней его назвать «человеком Азарова».

Но вместо выстраивания отношений министр решил действовать в одиночку. И, не оглядываясь на личности, наплодил за четыре месяца такое количество всевозможных конфликтов, что и сам, похоже, запутался, кто ему друг, а кто враг. В том числе и на самом высоком уровне.

Возможно, на должности директора Научно-практического центра подобное еще допускается, если работа выстроена, но не в сложной и запутанной медицинской системе, которая требует нестандартных решений и кардинальных изменений.

Единственным человеком, с которым, как говорят в медицинских кругах, Емец оставался дружным был Борис Литовский, представляющегося основателем благотворительного фонда «Здоровье нации». За господином Литовским, утверждают сведущие люди, стоит серьезное фармакологическое лобби. А сам он, как говорят, даже имел виды самостоятельно возглавить министерство.

Всего четыре месяца с хвостиком понадобилось Емцу, чтобы получить сначала желтую, а затем и красную карточку от Виктора Януковича. 12 мая президент Виктор Янукович во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам поручил премьер-министру «осторожно» и «немедленно» реформировать медицинскую сферу. «К сожалению, я до сих пор не увидел у Министерства здравоохранения четкого и целостного понимания реформы, как говорят, от А до Я», - заявил тогда Янукович. Именно после этого «разноса» у Емца появился выбор: или писать заявление на выход «по собственному», или дожидаться, пока его со скандалом уволят.

Желающих побыстрее распрощаться с Емцем много. В Администрации Президента помнят, как уже минимум дважды Емец серьезно «бил горшки» с первым заместителем главы АП Ириной Акимовой. Повод тот же – тотальная нереализация реформ. Вернее, подготовка к их реализации. Акимова, отвечающая за реформы перед Президентом, говорят, была в ужасе от уверенности министра в том, что он будет пребывать на должности бесконечно.

Вторая линия конфликта – отношения c премьер-министром. Николай Азаров уже не единожды чуть ли не публично делал замечания Емцу. Последнее – несколькими неделями ранее.

Очевидно, предчувствуя всю эту чехарду, Емец ушел в отпуск. И отправился на конференцию в США для участия в конгрессе Американской ассоциации торакальных хирургов. Пресс-секретарь Сергей Нагорянский заявил, что министр будет находиться в отпуске до конца недели, а про отставку ему ничего не известно.

Конечно, хорошо, что министр продвигает уникальные украинские технологии. Но с другой стороны – почему же это делает в то время, когда нужно думать о стратегических вещах? Например, о том же реформировании медицины, за которую он отвечает? Может, ответ на этот вопрос прост: Емец мысленно уже попрощался с должностью и готовится к отходу на прежние позиции, то есть, в свой Центр? Как пишут СМИ «пятидневная программа конференции предполагает в первую очередь обучение медиков передовым технологиям для улучшения кардиологической практики»

Только может ли министр вернуться к практике? В Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения, где работал Емец, его, судя по всему, уже не ждут. Во всяком случае, на правах анонимности «Главкому» сообщили, что министр давно уже не оперирует, потому что у самого проблемы со здоровьем.

P.S. Между тем «Главкому» стало известно, что исполняющим обязанности министра здравоохранения в ближайшие дни станет нынешний первый заместитель Емца Александр Анищенко.

Владислав Ветров

glavcom.ua/articles/3737.html