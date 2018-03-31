Почему пациенты отказываются от стоматологической имплантации

Благодаря стоматологической имплантации - вживлению в кость челюсти искусственных титановых корней - имплантатов, можно кардинально изменить качество жизни человека, потерявшего зубы. Больше всего нуждаются в стоматологической имплантации - наши родители, бабушки или дедушки. Однако это очень дорогостоящая медицинская услуга. И не только для украинских пациентов.

Президент Ассоциации имплантологов Украины Ярослав Заблоцкий год назад инициировал проведение благотворительной акции по бесплатному вживлению имплантатов ветеранам Украины под девизом «Качество жизни для наших родителей». Об этом он рассказывает в интервью УНИАН.

Благотворительная акция прошла уже в семи городах Украины - в Симферополе, Киеве, Одессе, Львове, Севастополе, Днепропетровске, Ивано-Франковске и Черкассах. 400 врачей-добровольцев почти со всей Украины бесплатно установили уже более 900 зубных имплантатов. Каковы же главные итоги этой акции?

Мы сделали имплантацию уже почти 200 пациентам пожилого возраста, однако могли сделать 300. Стоимость такой операции для пациента на Западе достигает более 10 тысяч евро. В Украине мы столкнулись с проблемой, что в ходе нашей акции, более ста человек отказались от бесплатной имплантации. Были и такие, которые отказывались в день самой операции, после того как прошли все обследования и были допущены к имплантации.

По Вашему мнению, почему? Ведь это существенно изменило бы их качество жизни?

Конечно. По моему мнению, люди отказываются потому, что об имплантации ничего не знают. Столкнулись с тем, что от имплантации пациентов отговаривают дети, внуки, и даже медсестры и стоматологи. Они придерживаются устаревшими понятиями. Те, кто согласились на операцию, также ничего о ней не знали. Они нам просто поверили.

Люди просто боятся осложнений или считают, что в таком возрасте имплантация противопоказана?

Возраст не является противопоказанием для имплантации. Установленные имплантаты, как правило, функционируют всю жизнь. Однако, очевидно, что люди боятся... Все боятся хирургии, боятся, что имплантаты у них не приживутся, боятся, что имплантация это ненадолго. Но это опять недостаточная информированность! Конечно, вероятность того, что имплантаты не приживутся, существует. Но она не большая и в таком случае всегда можно вернуться к традиционным технологиям. Стоматологическая имплантация придумана более 40 лет назад и именно для пожилых людей, но в нашей стране никто об этом не знает. Большинство людей думает, что имплантация - это некая новая технология, которая необходима исключительно ради «голливудской улыбки» и только для состоятельных людей.

За более 13-летнюю практику в моей частной стоматологической клинике, я встречал немало обеспеченных людей, которые неоднократно подчеркивали, что и они, и их дети являются нашими пациентами. Однако большинство из них спрашивали, нет ли у меня знакомого врача в какой городской поликлинике, чтобы пролечить там родителей. Мои попытки объяснить, что мама нуждается в таком же квалифицированном и ответственном лечении, как жена или дети, редко встречало понимание.

Еще десять лет назад мы ввели специальную программу, снизив на 15% стоимость лечения, когда за родителей платят их взрослые дети. Было время, когда для того, чтобы обратить внимание на эту проблему, я даже подумывал открыть стоматологическую клинику под названием «Клиника для твоей мамы».

К сожалению, и наши родители считают, что в их возрасте - все беззубые. Беззубость для них - это норма. Сестра беззубая, сосед беззубый, родители были беззубые... Кому и на что жаловаться? Они же не знают, что в мире есть стоматологическая имплантация, которая дает возможность беззубому человеку иметь искусственные зубы, похожие на настоящие. Давайте представим себе такую ​​картину. Если у Вашей мамы или бабушки, которая живет отдельно, в доме холодно, что она, вероятно, сделает? Она позвонит и попросит ей помочь - привезти дров или заменить котел. Почему она вам пожалуется? Потому что она знает, что в доме может быть тепло! А что она знает об имплантации?..

Но, наверняка, у значительного большинства украинцев нет денег на такую дорогую операцию.

Я и мои коллеги поднимаем проблему отношения к своим родителям, к старикам. Мы поднимаем вопрос, который пытаемся решить. Мы работаем над государственной программой. Мы хотим, чтобы ветеранам в будущем полностью оплачивали стоматологическую имплантацию, а пенсионерам оплачивали хотя бы частично, как, например, это делают в других странах.

Вы думаете, что Вас услышат? Вы думаете, что власть захочет за это платить?

А откуда Вы взяли, что власть не хочет? Власть, люди во власти, также ничего об имплантации не знают. В отличие от нас, они, как, впрочем и все имеющие собственные зубы, не понимают, что беззубые люди не могут нормально разговаривать, опасаясь, что их съемные протезы выпадут. Люди, имеющие зубы, не понимают, как тяжело укусить кусок хлеба или яблока тем, у кого зубов нет. Мы же, врачи, понимаем, что кроме нас мало кто об этом знает, ведь когда в цивилизованном мире говорили о социальных стандартах для беззубых людей, наша страна шла к коммунизму. Когда же страна повернулась лицом к цивилизации, в мире перестали об этом говорить. Как же Вам объяснить, что съемные протезы - это, по размерам, как два мобильных телефона в одном рту! Верхнему телефону надо держать нижний, а нижнему - верхний. А Вы говорите зачем им в таком возрасте зубы? Чтобы быть нормальными!

Я хочу донести до всех граждан Украины преимущества стоматологической имплантации над традиционными зубными протезами, к которым все привыкли. Я хочу, чтобы об имплантации говорили на каждой кухне.

В наше время, когда речь идет лишь о том, что медицина не может быть бесплатной, что за здоровье и жизнь надо платить и немало, трудно поверить в альтруизм врача...

Относительно моих коллег, то я отвечу Вам их словами. Один из них, Владимир Павленко, во время акции во Львове, сказал мне: «Посмотрите на меня! Если Вы думаете, что сегодня осчастливили лишь 28 пациентов, то Вы ошибаетесь! Я, счастлив, как никогда. Я сделал имплантацию чужому для меня человеку да еще и бесплатно. Если бы мне заплатили за сегодняшнюю работу, я бы не был так счастлив». Валерий Лунгу, врач из Одессы, буквально несколько дней назад, во время акции в Черкассах, сказал, что он сожалеет, что не смог приехать на две из восьми акций и теперь сделает все возможное, чтобы не пропустить ни одной акции, в каком бы уголке Украины она не проходила. Евгений Шелест из Харькова и его команда 26 часов ехали поездом до Ивано-Франковска, бесплатно установили там двенадцать имплантатов трем гуцулам и 26 часов возвращались назад в Харьков. Зачем это им? Я думаю, что каждый наш участник имеет свой ответ на этот вопрос, однако, с другой стороны, объяснить это словами не так просто.

Кроме врачей, в акции принимают участие более 20 компаний - производителей стоматологических имплантатов. При этом среди них есть известные в мире бренды. Но компании - это прежде всего люди. Прежде всего те, которые хотят почувствовать радость от того, что не все в мире измеряется деньгами.

Есть коллеги, которые не поддерживают Вашу инициативу?

Надо сказать, что среди стоматологов есть немало оппонентов. Среди них как простые врачи, так и руководители медицинских учреждений и ученые. Я даже знаю одну из главных причин. Это недостаточная информированность. Все - без исключения - оппоненты ни на одной из наших акций не были! Они делают выводы понаслышке. Недавно у меня была встреча с руководителями государственных стоматологических поликлиник города Киева, организованная Раисой Мойсеенко - руководителем горздравотдела Киева. Оказалось, что большинство из присутствующих жили своими представлениями о том, как проходила, например, прошлогодняя акция. Они также жили слухами. Получив ответ на вопрос, руководители этих заведений единодушно поддержали эту акцию и даже изъявили желание взять часть наших пациентов на постоянное протезирование. Я, со своей стороны, пригласил их прийти и посмотреть.

Когда и где будет проходить акция в этом году?

В Киеве - 27 мая 2011 на базе Главного военного госпиталя, где мы в течение дня планируем прооперировать 100 пациентов и установить временные зубные протезы. Примерно до половины мая мы будем набирать пациентов. Я бы хотел пригласить всех желающих, кто имеет близких - ветеранов Второй мировой войны, записать их на эту акцию. Для этого достаточно позвонить по телефону: 044-227-97-94.

Центральная военная поликлиника города Киева, как и в прошлом году, планирует завершить постоянное протезирование нашим ветеранам.

Я хотел бы пригласить владельцев частных клиник и зубо-технических лабораторий города Киева принять участие в этой акции и принять на постоянное протезирование хотя бы одного ветерана, как это было во Львове, Днепропетровске, других городах, где мы проводили наши акции.

Ирина Иваненко,

для УНИАН