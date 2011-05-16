Министр здравоохранения Емец подал в отставку

Министр здравоохранения Илья ЕМЕЦ в пятницу, 13 мая, написал заявление об отставке.

По информации “Зеркала недели”, заявление передано премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

Наиболее вероятными кандидатурами на должность руководителя Минздрава являются первый заместитель председателя ведомства Александр АНИЩЕНКО, а также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА (Партия регионов) и Александр ОРДА, который занимал в 2003-2007 годах должность заместителя государственного секретаря Министерства здравоохранения, а в 1995-2003 годах - должность начальника управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Как сообщалось, 12 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам объявил требование Н.АЗАРОВУ «осторожно» и «немедленно» реформировать медицинскую отрасль. «К сожалению, я до сих пор не увидел у Министерства здравоохранения четкого и целостного понимания реформы, как говорят: от А до Я», – заявил глава государства.