В Евпатории во время приступа эпилепсии утонул отдыхающий

В Евпатории (Крым) во время приступа эпилепсии утонул 33-летний отдыхающий - житель Симферополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастье произошло на пляже «Золотые пески». Двое родственников - дядя и племянник выпивали на берегу спиртные напитки. "33-летний племянник, житель Симферополя, отправился искупаться. Старший родственник замешкался, а когда обернулся, то увидел, что его гостю стало в воде плохо", - рассказал начальник сектора пропаганды Евпаторийского горуправления МЧС Сергей ЛИСАНЕЦ.

Сраженный эпилептическим припадком, мужчина начал захлебываться и тонуть. Дядя бросился к нему на помощь, но, когда вытащил племянника на берег, тот уже не подавал признаков жизни. Дежурные медики сделали все возможное, чтобы реанимировать человека, но было уже поздно. Мужчина скончался.