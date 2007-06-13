В Евпатории во время приступа эпилепсии утонул отдыхающий

10:56, 13 июня 2007
Страна
0

Несчастье произошло на пляже «Золотые пески»

В Евпатории (Крым) во время приступа эпилепсии утонул 33-летний отдыхающий - житель Симферополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастье произошло на пляже «Золотые пески». Двое родственников - дядя и племянник выпивали на берегу спиртные напитки. "33-летний племянник, житель Симферополя, отправился искупаться. Старший родственник замешкался, а когда обернулся, то увидел, что его гостю стало в воде плохо", - рассказал начальник сектора пропаганды Евпаторийского горуправления МЧС Сергей ЛИСАНЕЦ.

Сраженный эпилептическим припадком, мужчина начал захлебываться и тонуть. Дядя бросился к нему на помощь, но, когда вытащил племянника на берег, тот уже не подавал признаков жизни. Дежурные медики сделали все возможное, чтобы реанимировать человека, но было уже поздно. Мужчина скончался.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter