На строительство поликлиники Житомирской облбольницы выделено из госбюджета 3,5 млн. грн.

На достройку консультативно-диагностической поликлиники Житомирской облбольницы выделено из госбюджета 3,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, из 18 млн. грн., выделенных из Государственного бюджета на социально-экономическое развитие Житомирской области в 2007 году, 3,5 млн. грн. будут направлены на достройку консультативно-диагностической поликлиники областной больницы. Такое решение принято на совещании руководителей городов и районов области, во время которого впервые коллегиально и прозрачно распределяли субвенцию местным бюджетам.

Завершение строительства поликлиники областной больницы определено приоритетным среди стратегических задач региональных органов власти.