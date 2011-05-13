Завтра пройдет акция ко Всемирному дню борьбы с гипертензией

14 мая с 14.00 до 17.00 перед административным зданием Киевской городской государственной администрации на Крещатике, 36, пройдет информационно-оздоровительная акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, городская власть приглашает в этот день киевлян и гостей столицы получить консультации врачей профилактической медицины и кардиологов, измерять артериальное давление с помощью современных автоматических приборов.

Целью информационно-оздоровительной акции является ознакомление населения с факторами риска и акцентированием внимания людей на сохранении собственного здоровья.

К сожалению, как отмечается в сообщении, артериальная гипертензия часто протекает бессимптомно, и подтверждением этого являются результаты предыдущих городских акций: из 20 тыс. обследованных людей 40% имели повышенное давление, четверть из них – не знали об этом. Только половина больных принимают антигипертензивные препараты. Эффективность лечения еще меньше: 18%. Как и любое хроническое заболевание, гипертония поддается коррекции лишь при условии постоянной и грамотной терапии, а также требует от больного сознательного изменения образа жизни. Именно сочетание этих двух составляющих позволяет поддерживать оптимальное давление и сохранить работоспособность на протяжении долгих лет, отмечается в сообщении.