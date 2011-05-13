Школу «Журналистика цифрового будущего» будут транслировать онлайн

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», Могилянская школа журналистики и проект «platfor.ma» запускают онлайн-трансляцию школы «Журналистика цифрового будущего» (DFJ). Трансляция будет происходить на портале образовательных событий «Платформа» (http://platfor.ma/) 18-19 мая с 9.30 до 17.00.

В школе будет преподавать Эрик Вильямс, профессор Школы телекоммуникаций Университета Огайо (США). На протяжении двух дней мастер-класса он будет раскрывать темы, которые будут интересны в первую очередь медиаменеджерам и журналистам, а также студентам факультетов журналистики, блогерам и тем, кто интересуется темой новых медиа.

Темы мастер-класса:

· 18 мая: «Теория и наилучшие практики: модели бизнеса для работы агентств мультимедийных новостей»

· 19 мая: «Оформление сюжета с использованием телестудии и нетрадиционных источников видео»

«Расширение аудитории, которая услышит лекции наилучших преподавателей медиа в мире, увеличит количество специалистов, которые будут использовать современные принципы журналистики в своей ежедневной работе, - комментирует инициативу Александр Власенко, руководитель образовательных проектов Фонда «Развитие Украины». – Надеемся, что такие трансляции онлайн станут обычной вещью со следующего учебного года и смогут помочь тем, кто не прошел отбор на проект DFJ, но хотел бы повысить свой профессиональный уровень».

После онлайн-трансляции видео мастер-классов будут доступны на сайте проекта «Платформа».

О проекте:

Проект «Журналистика цифрового будущего» был основан в 2007 году Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», компанией Систем Кепитал Менеджмент и реализуется в партнерстве с Национальным университетом «Киево-Могилянская Академия» – с Могилянской школой журналистики.

Целью является обучение журналистов, которые готовы приобщиться к цифровой культуре и развивать свои редакции согласно мировым тенденциям в СМИ.

Обучение на проекте направлено на привлечение журналистов к цифровым технологиям в новейших медиа. Учебный план составлен таким образом, чтобы узнать больше о новейших медиа, новых форматах новостей и как одну историю подать в разных медиа. Также есть отдельные модули, где будут изучаться блогосфера в современной журналистике, создание аудио и видео подкастов, инфографика та фотография в современной редакции, экономика и бизнес модели современных конвергентных ньюз-румов и много другого.

Инвестиции Фонда «Развитие Украины» в проект уже составили свыше 1 млн. 300 тыс. дол. США.

http://www.dfj.org.ua/

О лекторе:

Эрик Вильямс - профессор Школы телекоммуникаций Университета Огайо (США). Преподаёт курсы по производству видео, написания сценариев и участия в международных проектах.

Прежде чем стать профессором в Университете Огайо, имел свою собственную продакшн-студию на протяжении почти пятнадцати лет. Был режиссером и продюсером более чем 300 выпусков новостей и телешоу в прямом эфире. Выступал сопродюсером первого в Гайане документального телесериала о насилии в семье, бездомных и сексуальном поведении молодежи. Работал над 20-серийным документальным телепроектом в отдаленных районах Эквадора. Продюсировал документальный фильм о влиянии капитализма и консъюмеризма на США и Украину.

Как пишет о себе Эрик, «когда я не работаю, вы сможете найти меня глубоко в лесах с моей женой Петрой. Мы любим длинные путешествия».

http://www.tcomschool.ohiou.edu/faculty/williams.html