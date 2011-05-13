Государство позаботилось о детях из многодетных семей

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в статью 1 Закона "Об охране детства" относительно многодетных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 262 народных депутата из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предлагается установить, что многодетная семья - это семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей, в том числе каждого из супругов; или один отец (одна мать), который проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает.

К многодетным семьям, в соответствии с проектом, также относятся приемные семьи, в которых проживают и воспитываются трое и больше детей; детский дом семейного типа; семьи (или одинокие лица), которые вместе проживают и воспитывают трех и больше детей, учитывая тех, которые переданы им под опеку и попечительство.