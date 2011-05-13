Самому старому украинцу – 111 лет

Книга рекордов Украины зарегистрировала самого старого гражданина нашего государства - Петра ЛИЗАНА, который проживает в Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Книги рекордов Украины, 12 мая дедушке исполняется 111 лет, и в ближайшее время он получит диплом рекордсмена.

Родился П.ЛИЗАН 12 мая 1900 года.

Трудно поверить, но Петр Павлович сегодня еще помогает родным по хозяйству, любит читать и всегда радуется гостям.

"У дедушки до сих пор нет никаких проблем со здоровьем: ни с давлением, ни с сердцем, и голова у него не болит, - говорит внучка Мария СКОРНЯК. - Мы намного младше, а уже целый букет болезней имеем, а дедушка ни на что не жалуется, кроме боли в ногах".

П.ЛУЗАН от четырех детей дождался десять внуков, 25 правнуков и одного праправнука.