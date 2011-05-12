Запорожский губернатор добивается изменения законодательства о транспланталогии в Украине

Председатель Запорожской областной государственной администрации Борис ПЕТРОВ намерен добиваться изменения законодательства о транспланталогии в Украине с целью упрощения возможности использования органов погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ПЕТРОВ заявил сегодня в запорожском Центре трансплантации и гемодиализа после того, как его руководитель – известный хирург Александр НИКОНЕНКО сообщил о том, что в течение одной ночи запорожскими медиками была проведена серия операций по трансплантации сердца, печени и почек от доноров, погибших в ДТП.

«В ночь с 9 на 10 мая запорожские трансплантологи доказали, что даже в сложных экономических и законодательных условиях могут в течение суток провести такое количество сложных операций. Вначале была выполнена трансплантация сердца молодому человеку, потом мы в соседней операционной начали трансплантацию печени. К утру, когда мы закончили эти сложные операции, были проведены операции по пересадке почки еще двум нашим пациентам. В ту же ночь запорожские специалисты в Днепропетровске в местной областной больнице выполнили трансплантацию почки еще двум местным больным», - рассказал А.НИКОНЕНКО, отметив, что «донорами для шести пациентов стали двое жителей Днепропетровска, попавшие в ДТП».

По словам А.НИКОНЕНКО, подобных операций, дающих шанс на спасение человеческих жизней, могло бы быть гораздо больше, если бы не сложность процедуры получения права на использования для транспланталогии органов.

В связи с этим Б.ПЕТРОВ заявил о том, что намерен обратиться в Администрацию Президента, к депутатам Верховной Рады с просьбой изменить закон о трансплантации.

«Есть очень серьёзная проблема, связанная с законодательством по транспланталогии: необходима серьёзная длительная процедура получения разрешения родственников погибшего, чьи органы могли бы быть использованы для жизни других людей. Она неправильная, она не соответствует европейским нормам. И вот пример – два погибших человека спасли жизнь шестерым. Необходимо менять законодательство. И мы постараемся содействовать его принятию, обратившись к нашим депутатам, в комитет Верховной Рады, в Администрацию Президента, чтобы совместными усилиями сделать новый закон о трансплантации, который даст жизнь очень многим людям, нуждающимся в операции по трансплантации органов» - заявил Б.ПЕТРОВ.