Завтра в Украине кратковременные дожди и грозы

Завтра днем в южной части Украины, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 18-23°, в Закарпатье до 25°, в Крыму 14-19°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 9-11° тепла, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном море 10-14°, в Азовском море 13-15°, в Днепре возле Киева 14°.