В Волынской области действует 531 детский лагерь отдыха

В Волынской области уже работает 531 детский лагерь отдыха. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования мер по оздоровлению детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на оперативном совещании у председателя Волынской ОГА.

В частности подчеркивалось, в областном бюджете предусмотрено 1815,5 тыс. грн. по сравнению с прошлым годом - 1453,9 тыс. грн., в районных и городских бюджетах - свыше 2,8 млн. грн. (в 2006 году - 2038,5 тыс. грн.). Еще 500 тыс. грн. будет привлечено спонсорских средств.

По результатам проведения управлением молодежи и спорта тендера по закупке оздоровительных услуг для детских летних лагерей, были приобретены путевки для оздоровления детей льготных категорий. На торги было выставлено 1220 тыс. грн., за счет которых приобретено 1352 путевки по трем лотам, - Волынская область, Крым и другие области.

Победители тендера - детский оздоровительный комплекс "Солнечный" (с. Гаразджа Луцкого района), детский оздоровительный комплекс "Кристалл" (Запорожская обл., побережье Азовского моря) и внешкольное заведение "Острожский детский санаторно-оздоровительный комплекс "Корчагинец" (Ривненская обл.).

Губернатор области Владимир БОНДАРЬ сообщил, что совместно с председателем облсовета Анатолием ГРИЦЮКОМ будет решен вопрос об обеспечении ГАИ горючим и подвижным составом, чтобы у детей было соответствующее сопровождение к местам отдыха.